البحث فى جذور التخلف - لماذا نحن متخلفون - سامى لبيب

2020/12/16 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب لماذا نحن متخلفون (75) .كتبت 74 مقالا فى سلسلة "لماذا نحن متخلفون" ومع نهاية كل مقال أجد أن هناك أسباب عديدة للتخلف لم أتطرق إليها فأسباب تخلفنا عديدة ووفيرة مُتجذرة في واقعنا الحياتي .أعزي كل أسباب التخلف التى عرضتها وسأعرضها إلى ثقافة متجذرة تبث وتبعث على التخلف , والثقافة هنا ليست كم معرفي كما يتبادر فى ذهن البعض إنما هو منهج تفكير وسلوك يتعامل مع الأمور ويعالجها بمنظور معين ليكون ......





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