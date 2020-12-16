البرغماتية فلسفة في المنفعة - احمد شحيمط

2020/12/16 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_شحيمط البرغماتية كما نفهمها بالمعنى الفلسفي أنها فلسفة عملية تبلورت في سياق فكري يعيد الاعتبار للتجربة الذاتية في مقابل الأفكار المثالية، والمعارف الحالمة البعيدة عن الواقع المادي ، الشيء الصحيح هو الذي ينبغي فعله، والحقيقة تكتسب بناء خلى خطة يرسمها الإنسان، تكون واضحة المعالم والنتائج، أي الحقيقة مجرد منهج للتفكير، والمنهج محدد بالقواعد والأسس، عندما تنطلق الأفكار من الذات، وتعبر عالم الوقائع، تنجز عمل ......





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