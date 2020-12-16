تجدد الاشتباكات بين البيشمركة وحزب العمال في نينوى

2020/12/16 | 16:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/دهوك..

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتجدد الاشتباكات بين قوات البيشمركة الكردية وعناصر حزب العمال الكردستاني على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “عناصر من حزب العمال الكردستاني اشتبكت مع قوات البيشمركة لمدة ساعتين على طريق سحيلة قرب ناحية ربيعة غربي محافظة نينوى”.

وأضاف أن “قوة من حزب العمال قدمت من سوريا حاولت الدخول إلى محافظة دهوك، لكن قوة من البيشمركة تصدت لهم بالأسلحة المتوسطة واشتبكت معهم لمدة ساعتين فيما أصيب 2 من عناصر البيشمركة، وانسحب عناصر حزب العمال باتجاه جبل سنجار”.

ومنذ يومين حدثت اشتباكات مسلحة بين البيشمركة وحزب العمال في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، أدت إلى مقتل عنصر في البيشمركة.



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