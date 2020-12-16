مهرجان دبي للتسوق يعود في دورته الـ26 أكثر زخمًا وتألقًا

2020/12/16 | 16:11 - المصدر: يس عراق

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يعود مهرجان دبي للتسوق بدورته الجديدة تحت شعار “اكتشف عالماً من الروائع” ليضفي أجواء الفرح والمرح، ويقدم العديد من الفعاليات الترفيهية الممتعة، والعروض الترويجية، والحفلات الموسيقية المباشرة، والسحوبات والجوائز، والأنشطة المتنوعة، وذلك للتأكيد على المكانة التي تتمتع بها دبي كوجهة رائدة للتسوق على مستوى العالم، وكذلك مفضلة وآمنة للزيارة.

يعود مهرجان #دبي للتسوق بدورته السادسة والعشرون تحت شعار "اكتشف عالماً من الروائع" بتخفيضات، وعروض ترفيهية، وفعاليات متعددة، حيث تُقام هذه الدورة من المهرجان في الفترة من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير 2021.@DSFsocial pic.twitter.com/kuiaAFupqe

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 16, 2020

وحرصت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق على تجديد الحدث السنوي بعروض ترويجية وأنشطة تنعش قطاعي التجزئة والسياحة، وكذلك لتقديم دورة مميزة أخرى من المهرجان، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة على فعاليات جديدة لإدراجها ضمن فعاليات هذا الحدث والتي سيتم الإعلان عنها تباعا.

وتُقام الدورة السادسة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق في الفترة من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير 2021 ليستمتع بفعالياتها سكان دبي وزوارها، وذلك في الوقت الذي ترحب فيه المدينة بالعالم لاستكشاف فرص التسوق التي لا تُضاهى، والسحوبات والجوائز الرائعة، والعروض الترويجية والترفيهية الفريدة من نوعها في مختلف أنحاء المدينة.

وتماشياً مع الإرشادات المتبعة، تلتزم الجهات المشاركة في تنظيم الفعاليات، وكذلك مراكز التسوق والوجهات المشاركة خلال مهرجان دبي للتسوق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد-“،19 وذلك لضمان صحة وسلامة الجمهور والزوار.



فيما يتم التأكد من مدى التزام مختلف المنشآت بهذه التدابير من خلال حصولها على ختم «دبي الضمانة» (DUBAI ASSURED) الذي تم إطلاقه بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي، والذي سيتم منحه للفنادق ومحال تجارة التجزئة والمطاعم والوجهات السياحية التي طبقت بروتوكولات الصحة العامة اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة سكان دبي وزوارها، فضلا عن الجولات التفتيشية التي تقوم بها الفرق المتخصصة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: “يسعدنا أن نرحب مرةً أخرى بضيوفنا خلال مهرجان دبي للتسوق، أكبر وأطول مهرجانات التسوق على مستوى العالم، والذي سينطلق بدورته السادسة والعشرين ليشكل احتفالاً مثالياً بكل ما تقدمه دبي من تجارب ممتعة للتسوق والترفيه العائلي مع اتباع الإرشادات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الزوار.



ويعد مهرجان دبي للتسوق أولى الفعاليات المدرجة على تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2021، الذي يزخر بالأحداث والفعاليات والمناسبات التي تساهم في إنعاش قطاع التجزئة”.

وأشار الخاجة إلى أن المهرجان شهد على مدار السنوات الماضية نمواً استراتيجياً من خلال تقديم عروض وأنشطة رائعة تثري تجربة المتسوقين والزوار، وتساهم كذلك بزيادة أعداد المتسوقين ومرتادي مراكز التسوق، ونمو المبيعات.



علاوة على تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق، وإحدى المدن العالمية القليلة الآمنة التي أعادت فتح اقتصادها ضمن إجراءات وقائية.



موضحا أن الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق تعتبر مهمة جدا كونها تأتي في الوقت الراهن الذي يشهد فيه العالم تحديات كبيرة نتيجة جائحة “كوفيد-19″، وهي تحمل رسالة واضحة بأن دبي ماضية بطريقها بقوة لتدخل السعادة إلى قلوب الجميع”.

وحددت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أبرز الأنشطة والفعاليات، والعروض الترويجية، والحفلات الموسيقية التي ستُقام في مختلف أنحاء المدينة خلال هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق، ومن أبرزها:

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