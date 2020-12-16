أوغلو: لا أهمية للفيزا بين العراق وتركيا وسنعمل على إلغائها قريباً

2020/12/16 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش

أوغلو، الأربعاء، أن اتفاق إلغاء

الفيزا بين العراق وتركيا لم يفعل بسبب

ظروف العراق الأخيرة.

وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير

الخارجية العراقي، فؤاد حسين في

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