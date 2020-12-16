قفزة جديدة.. ارتفاع اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في كربلاء

2020/12/16 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي،

امام الدينار العراقي في الاسواق

المحلية بكربلاء، اليوم الاربعاء، (12/16/

2020)، بعد انخفاض سجلته الاسواق يوم امس

الثلاثاء.

وسجلت أسعار البيع والشراء في محلات

الصيرف

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