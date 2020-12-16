تعيين 2500 شخصاً.. 100 ناجية إيزيدية من

2020/12/16 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم

الأربعاء، أن 100 فتاة إزيدية من

الناجيات من قبضة تنظيم "داعش" في قضاء

سنجار بشمال العراق، سينضمن إلى قوات

الشرطة العراقية.

وذكرت وسائل الإعلام، أن "تعيين

الإيزيديات في

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