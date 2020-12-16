كورونا في العراق: مؤشر الإصابات يسجل ارتفاعًا جديدًا

2020/12/16 | 16:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 578 ألف حالة.

سجل العراق أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 16 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 1553 إصابة، و22 حالة وفاة فقط خلال 24 ساعة.

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وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1766 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 88%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 52 ألف شخص، 197 منهم تحت العناية المركزة.

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