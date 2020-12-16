قطر تسبق السعودية إلى استضافة آسياد 2030

2020/12/16 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، باستضافة دورة اللعاب الآسيوية (آسياد) 2030 للمرة الثانية في تاريخها متغلبة على العاصمة السعودية الرياض التي نالت شرف تنظيم نسخة 2034.

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