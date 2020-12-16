السعودية تتسلم أول شحنة من اللقاح ضد كورونا

2020/12/16 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، إن المملكة تسلمت أول شحنة من اللقاحات ضد كورونا، صباح اليوم الأربعاء، وستبدأ توزيعه في الأيام الثلاثة المقبلة.

وطلب الربيعة من المواطنين والمقيمين في السعودية التسجيل للحصول على اللقاح، وأكد مجدداً أنه مجاني للجميع في المملكة.

ولم يحدد الوزير عدد الجرعات التي تسلمتها السعودية.

وسجلت سلطات الصحة السعودية لقاح فايزر وبيونتك المضاد لكورونا، لاستيراده واستخدامه في البلاد.

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