لليوم الثاني.. حالات التعافي تتجاوز الاصابات بكورونا في الاقليم

2020/12/16 | 16:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء، عن تسجيل 309 حالة تعافي من الاصابة بفايروس كورونا المستجد في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 294، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

يتبع.........

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