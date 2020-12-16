برلمانية: قانون زراعة الأعضاء جاهز للتصويت

2020/12/16 | 16:20 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الصحة النيابية، الأربعاء، جاهزية قانون زراعة الأعضاء للتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت النائب عن كتلة الصادقون، اكتفاء الحسناوي، إن “قانون زراعة الأعضاء جاهز للتصويت بعد ان قرئ القراءتين الاولى والثانية، ومن المفروض التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة”.

وأضافت الحسناوي، أنه “تم حل اعتراضات اللجنتين القانونية والاوقاف، وإضافة ملاحظاتهم كافة الى القانون”، مشيرة إلى أن “اغلب الاعتراضات تنصب بشأن تعديل بعض الفقرات اللغوية، وهو ما تمت معالجته من خلال اقتراحات لجنة الاوقاف”.

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