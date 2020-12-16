2020/12/16 | 16:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور.. الجيش العراقي ينفذ عملية أمنية بصحراء الرطبة ويداهم وكرا لداعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/16 | 16:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. الجيش العراقي ينفذ عملية أمنية بصحراء الرطبة ويداهم وكرا لداعش ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. الجيش العراقي ينفذ عملية أمنية بصحراء الرطبة ويداهم وكرا لداعش ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).