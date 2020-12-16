المجمع الفقهي يؤكد لرئيس الجمهورية رفضه اتفاق تقاسم الأوقاف من المساجد والمراقد

2020/12/16 | 16:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، وفد المجمع الفقهي العراقي وعدداً من رجال الدين، بحضور النائب محمد الكربولي.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في مستهل اللقاء جرى التطرق إلى أهمية الدور الكبير لعلماء الدين في نبذ الخلافات والفرقة وتوحيد الصفوف ومكافحة الفكر المتطرف، والتواصل والتلاقي والدعوة …

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