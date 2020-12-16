الحكيم يؤكد أهمية الأمن الإنتخابي وحرية المرشح والناخب

2020/12/16 | 16:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أهمية الأمن الإنتخابي وحرية المرشح والناخب، مشيرا الى ضرورة إعادة الإستقرار للعملية السياسية واستعادة ثقة المواطن بها.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحكيم استقبل سفير فرنسا لدى بغداد برونو اوبير، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين بغداد وباريس وتطويرها على المستويات …

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