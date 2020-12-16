2020/12/16 | 16:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو استعداد بلاده لتقديم شتى أنواع الدعم لاجتثاث حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: مستعدون لتقديم شتى أنواع لاجتثاث {بي كا كا} من الاراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا: مستعدون لتقديم شتى أنواع لاجتثاث {بي كا كا} من الاراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).