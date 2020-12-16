الصحة العالمية تحذر من

2020/12/16 | 16:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها توصي بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا، محذرة من "خطر كبير" لانتعاش الوباء في أوائل 2021.

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