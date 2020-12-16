ارتفاع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو لأعلى مستوى في عامين ونصف

2020/12/16 | 16:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، مع صعود النشاط الصناعي لأعلى مستوى في عامين ونصف.

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