الاتحاد الوطني :هناك تقارب بين الوفد الكردي والحكومة الاتحادية

2020/12/16 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/ اعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب العراقي عن وجود تقارب بين الوفد المفاوض لحكومة الاقليم والجهات السياسية في الحكومة الاتحادية.وقال حسن نرمو النائب عن الكتلة في تصريت صحفي :" ان حكومة اقليم كردستان لديها قبول لما ورد في قانون العجز المالي الذي تم التصويت عليه خلال الشهر الماضي "، مشيرا الى :" ان المفاوضات لن تكون صعبة وربما تحتاج الى وقت".واضاف نرمو :" ان هناك اصرارا لتكملة كافة الاجراءات للاتفاق على ما يخص الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 "./ انتهى

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