الاتحاد الدولي للصحفيين: استشهاد 42 صحفيا في 2020 بسبب عملهم

2020/12/16 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن استشهاد 42 صحفيا وعاملا في مجال الاعلام أثناء قيامهم بعملهم هذا العام 2020 ، وان 235 آخرين سجنوا في قضايا تتعلق بعملهم.وحسب تقرير اصدره الاتحاد الدولي للصحفيين :" تصدرت المكسيك قائمة 2020 للدول التي استشهد فيها أكبر عدد من الصحفيين، وهي ليست المرة الأولى للمكسيك، فهي المرة الرابعة في خمس سنوات، مع استشهاد 13 صحفيا، تليها باكستان بخمسة صحفيين، وسجلت كل من أفغانستان والهند والعراق ونيجيريا ثلاث عمليات قتل".وقال أنطوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين:" إن انخفاض عمليات قتل الصحفيين في السنوات الأخيرة لا يمكن أن يخفي المخاطر والتهديدات التي لا يزال الصحفيون يواجهونها بسبب قيامهم بعملهم".وأضاف بيلانجر:" هذه ليست مجرد إحصائيات..إنهم أصدقاؤنا وزملاؤنا الذين كرسوا حياتهم ودفعوا الثمن حياتهم ، لعملهم كصحفيين".وتابع:" نحن لا نتذكرهم فقط ولكننا سنتابع كل قضية، ونضغط على الحكومات وسلطات تطبيق القانون لتقديم قتلتهم الى العدالة"./ انتهى7

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