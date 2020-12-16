النفط العراقية تعلن اخماد حريق حقل خباز في كركوك

2020/12/16 | 16:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية، تمكنها من اخماد حريق البئرين النفطين 44 و33 في محافظة كركوك....

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