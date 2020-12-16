المالية النيابية تدعو الحكومة لمنح ملف الأموال المهربة والمجمدة إلى شركة عالمية مختصة

2020/12/16 | 16:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

طالبت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، الحكومة بمنح ملف الأموال المهربة والمجمدة إلى شركة عالمية مختصة، مؤكدة عدم أمتلاكها قاعدة بيانات بشأن ذلك الملف.

وقال المهمة، والمدرجة في الورقة البيضاء، وينبغي أن يترجم إلى نصوص في موازنة العام 2021".

وأضاف أن "أعضاء اللجنة طالبوا بإعطاء هذا الملف لشركة دولية، لمتابعته لأنه عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح صحفي، للوكالة الرسمية، اليوم، 16 كانون الأول 2020، إن "اللجنة ليس لديها أي قاعدة بيانات للمبالغ المهربة، ولا بالمبالغ المجمدة، مبينا أن "هذه إحدى الملفات شائك جدا"، متمنيا من الحكومة أن "تعطي هذا الملف لشركات عالمية متخصصة بهذه المجال".

وأشار إلى أن "ضريبة الدخل على الراتب الكلي لحد الآن لم يأت للجنة، لكن هذه أحدى الخيارات وهو موجود في كل دول العالم".

وأوضح أن "العراق لديه نظام اقتصادي بسيط وقديم واشتراكي مساعد للمواطن لحد الآن"، مؤكدا أن "الضريبة على الراتب العام، مدرج في الورقة البيضاء".

ورجح كوجر، تفعيل نظام الضريبة على الراتب العام، لافتا الى "أهمية ان تكون الضريبة والجباية بشكل تدريجي ومواز للخدمات التي تقدمها الحكومة".

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