أسعار الذهب ترتفع عالمياً قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي

2020/12/16 | 16:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع هبوط الدولار، وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

ويأتي صعود المعدن الأصفر مع انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بالإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية.

كما أبدى قادة الكونجرس في الولايات المتحدة تفاؤلهم أمس الثلاثاء بشأن إنهاء المواجهة المستمرة منذ أشهر بشأن التحفيز للتصدي في أزمة كورونا.

ومن ناحية أخرى، ذكرت المفوضية الأوروبية أن هناك تقدم بشأن صفقة تجارية مع بريطانيا مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية للبريكست.

وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 0.3 بالمائة، ليصل إلى 1861.20 دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة مسجلا 1855.52 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 90.24.

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