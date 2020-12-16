الوفد الكردي المفاوض يصل الى البرلمان

2020/12/16 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر نيابي ، الاربعاء، بوصول

الوفد الكردي المفاوض الى مبنى

البرلمان العراقي.

واوضح المصدر إن "الفود سيجتمع مع رئاسة

مجلس النواب، وبحضور رؤساء الكتل

النيابية واللجنتان المالية

والقانونية النيابيت

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