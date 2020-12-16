وصول الوفد الكردي المفاوض الى البرلمان

2020/12/16 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مصدر نيابي ، الاربعاء 16-12-2020، بوصول الوفد الكردي المفاوض الى مبنى البرلمان العراقي.

واوضح المصدر إن "الفود سيجتمع مع رئاسة مجلس النواب، وبحضور رؤساء الكتل النيابية واللجنتان المالية والقانونية النيابيتان لبحث مسألة حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021".

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