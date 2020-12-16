مخاطبا وزير النفط .. الحمامي : مهندسو البصرة اولى بالتعيين في حقولها النفطية

2020/12/16 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / خاطب النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي ، وزير النفط احسان عبد الجبار بكتاب يحمل هموم وتطلعات (750) مهندسا ومهندسة من البصرة ينتظرون التعيين .وقال الحمامي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " ان لأبناء البصرة حقا كبيرا على وزارة النفط، وحقا على الوزير شخصيا ، لأنه أبن البصرة وممثلها الوحيد في مجلس الوزراء، لذا فأننا عندما نخاطبه بهذه الصيغة فأننا ننتظر منه ان يأخذ زمام المبادرة بمنتهى القوة، ويحث الخطى الفورية المباشرة نحو توفير الوظائف الشاغرة لأبناء هذه المدينة الغنية بالثروات، والتي يقف أبناؤها بطوابير طويلة خارج اسوار الشركات النفطية".واضاف الحمامي " لقد طال انتظارهم هناك وتجاوزوا شهرهم الرابع، ومضى عليهم وقت طويل في محاولاتهم الدؤوبة للبحث عن فرصة عمل ، اسوة بأبناء الجنسيات الأجنبية الذين تصاعدت أعدادهم في حقول البصرة".وتابع الحمامي : " ان البصرة ليست بعيراً هائماً على وجهه في الصحراء يحمل الحرير والذهب ويأكل الشوك والحصرم، فأبناء البصرة أولى بثمارها، وسوف نواصل مطالبنا بحقوقهم بلا هوادة ودون توقف"./انتهى

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