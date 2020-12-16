اجتماع مشترك لرئاسة البرلمان وقادة الكتل مع الوفد الكردي

2020/12/16 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعا مشتركـا لرؤساء الكتل واللجان النيابية مع الوفد الكردي المفاوض في القاعة الدستورية ، بحضور النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي واعضاء اللجنتين المالية والقانونية ، لبحث مسألة حصة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 ، وتسليم الايرادات النفطية وايرادات المنافذ الحدودية في الاقليم الى الحكومة الاتحادية./انتهى5

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