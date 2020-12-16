اشتباكات بين

2020/12/16 | 16:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت قوات "البيشمركة" الكردية في كردستان العراق "وحدات حماية الشعب" الكردية المسؤولية عن مهاجمة قواتها في منطقة واقعة عند الحدود مع سوريا....

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