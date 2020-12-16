نائب: تأخير الموازنة سيعطل الرواتب مجددا

2020/12/16 | 16:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب تحالف الفتح احمد الكناني، الاربعاء، ان تأخير ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لمجلس النواب سيتسبب بتعطيل رواتب الموظفين مجددا.

وقال الكناني في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليس لديها رؤية في حل ازمة موازنة 2021″، لافتا الى ان “سبب تعطيل ارسال الموازنة من قبل الحكومة غير واضح ولم تبرر الحكومة ذلك بشكل مقنع”.

واضاف ان “رواتب الموظفين ستتعرض للتعطيل في اطلاقها بسبب تأخير ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لمجلس النواب”، مبينا ان “الحكومة تحاول التنصل عن مسؤوليتها في اطلاق الرواتب عبر الربط بمشروع قانون الموازنة الذي لم يصل البرلمان حتى الان”.

واعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , اليوم الأربعاء , استمرار المماطلة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم سيعرض الحكومتين للمساءلة وتحميلهما مسؤولية تأخير ارسال الموازنة , مؤكدا ان البرلمان سوف لن يصوت على أي فقرة تخص الإقليم مخالفة بما ورد في قانون العجز المالي.



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