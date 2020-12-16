الشفاء يكتسح الإصابات بكورونا في الرصافة ويكسر حاجز 70 الفاً

2020/12/16 | 17:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.عبد الغني الساعدي عن تسجيل 73 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 45 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 73 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 45حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع الرصافة 5 حالات

قطاع الشعب 8 حالات

قطاع النهروان 5 حالات

قطاع بغداد جديدة 12 حالة

قطاع البلديات الثاني 3 حالات

قطاع المدائن 12 حالة

– 28 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 7 حالات

الزعفرانية 6 حالات

الكرادة 3 حالات

شارع فلسطين 3 حالات

وحالتين في كل من حي الامانة وزيونة وحي الاعلام

وحالة واحدة في المنصور و بارك السعدون و المدائن

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 72309 توفي منهم 1412 فيما اكتسب الشفاء 70048 ومتبقي قيد العلا ج849 “.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 111

الوفيات: صفر

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