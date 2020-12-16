2020/12/16 | 17:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 | 04:57 مساءً

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وصول الوفد الكردي المفاوض الى البرلمان العراقي..



ماذا يريد؟

أفاد مصدر نيابي ، الاربعاء 16-12-2020، بوصول الوفد الكردي المفاوض الى مبنى البرلمان العراقي.

واوضح المصدر إن "الفود سيجتمع مع رئاسة مجلس النواب، وبحضور رؤساء الكتل النيابية واللجنتان المالية والقانونية النيابيتان لبحث مسألة حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021".

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