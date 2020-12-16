وزارة الصحة: نسبة الطلبة المصابين هي أقل من 4 أشخاص لكل 100 ألف

2020/12/16 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، استمرار تواصلها مع المؤسسات التربوية في جميع انحاء العراق في ظل انتشار وباء كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن نسبة الطلبة المصابين هي أقل من اربعة أشخاص لكل مئة ألف، لكنه لا يقلل من خطر الاصابة، داعيا المواطنين الى الاعتماد على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم التهويل، مع ضرورة الالتزام والتعاون مع الفرق الطبية الجوالة والثابتة.

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