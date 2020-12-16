مجلس النواب يعقد اجتماعا لرؤساء الكتل البرلمانية مع الوفد الكردي المفاوض

2020/12/16 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني- شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا لرؤساء الكتل السياسية مع الوفد الكردي المفاوض والمتواجد في العاصمة بغداد.وقال مصدر برلماني، أن “رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب، إضافة للنائب الأول لرئيس المجلس، حضروا إلى القاعة الدستورية في مبنى البرلمان، لعقد اجتماع مع الوفد الكردي المتواجد في بغداد”.

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