2020/12/16 | 17:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زوجها عنصر نشط.. القبض على داعشية في الحقلانية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زوجها عنصر نشط.. القبض على داعشية في الحقلانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).