ليس كما اعتقدنا طويلا.. التأثير

2020/12/16 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسري الاعتقاد وسط الناس بأن شرب عصير

الفواكه الطبيعي أمرٌ مفيد للصحة،

لاسيما عندما يتفادون إضافة السكر، لكن

الأمر ليس مثاليا كما نتصوره، لأن هذه

العادة لا تخلو بدورها من الضرر.

وبحسب الباحث والخبير ا

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