2020/12/16 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط تراجعا، يوم

الأربعاء، بفعل زيادة مفاجئة في

مخزونات الخام بالولايات المتحدة،

واستمرار مخاوف المستثمرين حيال تراجع

الطلب على الوقود، في ظل تشديد إجراءات

العزل العام في أوروبا لمكافحة كو

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