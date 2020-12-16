الولايات المتحدة.. من اختبار الضغط الأقصى إلى التحديات الآنية

2020/12/16 | 17:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للولايات المتحدة مواقف ثابتة إزاء مختلف دول العالم في دعوتها إلى بناء الدول على أساس الحرية والمسؤولية، واحترام إرادة الناخبين، والتداول السلمي للسلطة، والالتزام بحكم الدستور والقانون،

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