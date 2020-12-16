الحلبوسي والياور يبحثان واقع المناطق المحررة وتوحيد المواقف لتخطي الأزمات

2020/12/16 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع شيخ مشايخ شمر، عبد الله الياور واقع المناطق المحررة، وأهمية توفير الأجواء الملائمة للعودة الطوعية للنازحين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأربعاء، شيخ مشايخ شمر، عبد الله الياور”.

وناقش اللقاء، بحسب البيان، “الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في البلاد، فضلاً عن واقع المناطق المحررة، وأهمية توفير الأجواء الملائمة للعودة الطوعية للنازحين”.

وتابع، “كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والآراء بعدد من المواضيع، والتأكيد على ضرورة توحيد المواقف والرؤى لتخطي الأزمات ومواجهة التحديات التي تمرُّ بها البلاد”، فيما عبر رئيس البرلمان عن “تقديره لمواقف العشائر ورموزها في دعم الدولة واستقرارها”.

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