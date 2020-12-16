الوفد الكردي برئاسة طالباني يصل البرلمان

2020/12/16 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل الوفد الكردي المفاوض، برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، الى مجلس النواب.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “طالباني وصل الى مجلس النواب”، مبينا ان “الوفد عقد اجتماعا بحضور رؤساء الكتل النيابية واللجنتان المالية والقانونية النيابيتان لبحث مسألة حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021″.

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