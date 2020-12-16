الحلبوسي والغانم يؤكدان تعزيز العلاقات والتنسيق

2020/12/16 | 17:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي حصل PUKmedia على نسخة منه: ان "الحلبوسي اجرى اتصالاً مع مرزوق الغانم لتهنأته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي السادس عشر".

واضاف انه "جرى خلال الاتصال التأكيد على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستمرار التعاون والتنسيق على جميع المستويات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

PUKmedia عن مكتب الحلبوسي

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