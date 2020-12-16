دابان شدله: لكوريا مكانة خاصة لدى اقليم كوردستان

2020/12/16 | 17:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية لحكومة اقليم كوردستان دابان شدله اليوم الاربعاء 16/12/2020 القنصل العام الكوردي في اقليم كوردستان جوي كوانك زين.

وجرى خلال لقاء بحث تنسيق العمل المشترك بين الجانبين.

وقال شدله خلال اللقاء، ان لكوريا مكانة خاصة لدى اقليم كوردستان وخلال 15 عاما الماضية كان الاصدقاء الكوريين عاملا مساعدا مهما في بناء واعمار اقليم كوردستان، مضيفا، انه مع وجود العلاقات الثقافية العميقة بين الجانبين، فاننا نريد القيام باعمال مشتركة اكثر في هذا المجال، كما ان وجود علاقات اقتصادية وسياسية متينة تساعد في تمتين العلاقات الثقافية اكثر بين الجانبين.

كما تحدث نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية عن الوضع الاقتصادي في العراق وجهود حكومة اقليم كوردستان لحل المشاكل.

من جانبه، قال القنصل العام الكوردي خلال اللقاء، انه من الناحية الصحية ومساعدة النازحين، قامت بلادنا بالعديد من الاعمال وتحاول تطوير اعمالها اكثر، مضيفا، ان القنصلية الكوردية في اقليم كوردستان هذا العام تحتفل بالذكرى الـ 15 عاما على تاسيسها، لذلك نريد تقديم خدمات اكثر في العام الجديد وبعد الخلاص من فايروس كورونا سنبدأ بالفعاليات الفنية والتراثية والثقافية في اقليم كوردستان.

PUKmedia

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