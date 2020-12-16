نتائج الاجتماع الأول لفريق ’التخفيف من الفقر’ في العراق

2020/12/16 | 17:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث فريق "التخفيف من الفقر"، الأربعاء، أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المتعلقة بالقضاء على الفقر، وذلك خلال اجتماعه الأول الذي عقده في وزارة التخطيط.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الأول 2020)، إن "فريق التخفيف من الفقر عقد اجتماعه الأول في وزارة التخطيط برئاسة مدير دائرة استراتيجية التخفيف من الفقر العام صباح جندي، بحضور مديرة الصندوق الاجتماعي للتنمية، وأعضاء الفريق الذين يمثلون عددا من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وأكاديميين".

وقال مدير دائرة استراتيجية التخفيف من الفقر العام وفقا للبيان، إن "هذا الاجتماع جاء للتعريف بأهداف التنمية المستدامة والبالغة (17) هدفا وغاياتها (169) ولاسيما المتعلقة بموضوع التخفيف من الفقر وكذلك مؤشرات القضاء على الفقر فضلا عن التعريف باستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق (2018-2022) ومشاريعها".

وأضاف أن "الاجتماع تضمن استعرض المؤتمرات المحددة لقياس الأداء والتقدم في تحقيق هذه الأهداف والغايات، مع اقتراح الأنشطة والتدخلات المطلوبة لتحسين هذه المؤتمرات وتحقيق رؤية العراق 2030"، مشيرا إلى أن "العراق التزم بأجندة التنمية المستدامة 2030 طوعيا للمساهمة في تحقيق متطلبات الشعب واحتراما للعالم الذي نعيش به كونها أجندة تسعى إلى تحقيق الرفاه والعدالة والأمن والتقدم الاقتصادي في ظل الحماية البيئية وحماية حقوق الأجيال المقبلة".

وتابع البيان، "من الجدير بالذكر أن أعضاء فريق التخفيف من الفقر يضم ممثلين عن وزارات (العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة، التربية، الصناعة والمعادن، الهجرة والمهجرين، دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البنك المركزي العراق، جامعة الكوفة)".

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