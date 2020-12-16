العراق على موعد مع أمطار قوية الأسبوع المقبل  

2020/12/16 | 17:22 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير التوقعات الجوية إلى موجة أمطار جديدة الأسبوع المقبل تشمل 3 دول بينها العراق.

وقال المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي بمنشور على صفحته بموقع فيس بوم إن الأسبوع المقبل سيشهد منخفضاً جوياً ذو قيم ضغط متدنية مع أستجابة جيدة لمنخفض البحر الأحمر ينتج ذلك تطرف الحدث الدافئ مع تطور حالة مطرية قوية تشمل عدة مناطق من العراق والسعودية وبلاد الشام “.

ونشر الكبيسي خارطة للأمطار القوية المتوقعة والتي تبين فيها تعرض مدينة الانبار ومحافظات شمال العراق ووسطه كافة لموجة أمطار الأسبوع المقبل.

وبينت الخارطة ان الامطار ستكون شديدة في مصر وفلسطين ولبنان وسوريا والاردن.

وفي وقت سابق، أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد للساعات المقبلة، فيما أشارت إلى هطول أمطار وحدوث عواصف رعدية بدءاً من اليوم ولغاية الجمعة.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية، إن “طقس اليوم في المنطقة الوسطى سيكون غائم جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة، فيما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً مصحوب بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة مع تساقط الثلوج، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية، غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة”.

وأضافت، أن “طقس يوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائم جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار في الأقسام الغربية منها تكون رعدية، بينما في المنطقة الشمالية سيكون غائم جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وفرصة لتساقط الثلوج، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة ورعدية أحياناً”.

وتابعت الجداول، أن “طقس الجمعة المقبل، سيكون غائم جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في الأقسام الشرقية، بينما المنطقة الشمالية فسيكون طقسها غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة وفرصة لتساقط الثلوج، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط الأمطار”.

وبينت الجداول، أن “الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع بعض قطع الغيوم يومي السبت والأحد المقبلين”.

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