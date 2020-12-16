البيتكوين تكسر حاجز 20 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

2020/12/16 | 17:24 - المصدر: يس عراق

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ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتتجاوز مستوى 20 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، مع مكاسب قوية في قائمة الخمسة الكبار في العملات المشفرة.

ويأتي ارتفاع البيتكوين مع تزايد الطلب من المستثمرين المؤسسيين، العملة الرقمية الأكبر عالمياً.

وتألقت العملة المشفرة مع توقعات أن تؤدي المزيد من حزم التحفيز المالي والنقدي إلى إثارة معدل التضخم.

وارتفعت البيتكوين بأكثر من 180 بالمائة منذ بداية العام مستفيدة من جائحة كورونا، وتزايد الاهتمام المؤسسي بها.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت البيتكوين بنحو 5.4 بالمائة إلى 20.320 ألف دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كما صعدت الإيثريوم بنحو 4.9 بالمائة لتسجل 613.7 دولار، وارتفعت الريبل بنسبة 3.3 بالمائة إلى 0.496 دولار.

في حين انخفضت عملة تيثير بنسبة 0.2 بالمائة إلى 0.99 دولار، بينما قفزت الليتكوين بنحو 6.2 بالمائة إلى 86.40 دولار.

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