التعليم تكشف موعد اعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد

2020/12/16 | 17:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التعليم تعلن يوم غد الخميس نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد

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