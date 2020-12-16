الأعرجي يبحث مع عشائر نينوى مشكلة تشابه الأسماء وتأخر التعويضات في المحافظة

2020/12/16 | 17:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأربعاء، وفداً من وجهاء وشيوخ قبائل نينوى، ضمّ، مدير مكتب دار الإفتاء في نينوى، الشيخ نزيه غانم يونس السبعاوي، ورئيس المجلس الوطني لقبائل وعشائر نينوى، الشيخ صلاح الخالدي، وعدداً من وجهاء المحافظة.

ورحب الأعرجي بالوفد، مشيدا بجهود أهالي نينوى ودور شيوخ ووجهاء العشائر وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية في الحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية، معربا عن سعادته بالتواصل مع شيوخ ووجهاء المجتمع، للاستماع اليهم والتعاون في تخطي التحديات وتذليل العقبات أمام المواطنين وحل مشاكلهم.

وأكد وفد نينوى سعيه الجاد الى تقريب وجهات النظر بين العشائر، وبناء السلم المجتمعي، وحل النزاعات، وفق مبدأ الصلح .

وناقش الأعرجي مع رئيس مجلس عشائر نينوى، مشكلة تشابه الأسماء وتأخر التعويضات في المحافظة، ووعد ببذل المزيد من الجهود للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وحلها، وفق السياقات القانونية.

ونقل الوفد تحيات مفتي الموصل، وقدم المصحف الشريف وشعار العراق، هدية الى السيد الأعرجي.

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