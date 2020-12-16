الصحة العراقية توجه بالتزام الإجراءات الوقائية وتحذر من حفلات نهاية السنة

2020/12/16 | 17:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن الوضع الوبائي في العراق والذي بدأ بالتحسن تدريجيا، بانخفاض عدد الإصابات والوفيات بشكل واضح مع تصاعد نسب الشفاء وارتفاع عدد الفحوصات إلى 10 أضعاف عما كان عليه في شهر مايو/ أيار الماضي؛ …

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