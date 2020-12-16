جثير ومحمد يحصلان على شهادة ” برو” التدريبية

2020/12/16 | 17:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن حصول مدربي منتخبي الشباب والناشئين حصلا على شهادة ” برو” التدريبية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/ ان “مدربي منتخبي الشباب لكرة القدم، قحطان جثير، والناشئين، عماد محمد، على شهادة “برو” التدريبية في كرة القدم، شاركا في الدورة التدريبية التي اختتمت، اليوم الاربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة والتي شهدتْ مشاركة كوكبة من المدربين العرب، وبإشراف محاضرين أجانب”.

واوضحت ان “الدورة التدريبية استمرت سنة كاملة، وشهدت محاضرات نظرية وعملية، فيما استمرت المرحلة الأخيرة من الدورة 40 يوما توالياً في الدوحة”.

ومن جانبه، بارك رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، والأعضاء الآخرون، للمدربين قحطان جثير وعماد محمد، بمناسبة حصولهما على أهم شهادة تدريبية في عالم كرة القدم، متمنياً لهما التوفيق والنجاح مع مشوارهما المهم مع المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة”.

يذكر ان شهادة “برو” هي الاعلى في عالم كرة القدم.



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