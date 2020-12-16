2020/12/16 | 17:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استئناف التطبيعية تردُ الطعن المُقدم من قبل العنكوشي

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، ان لجنة الاستئناف ردت الطعن المقدم من قبل رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي على قرار لجنة الانضباط.

وذكرت الهيئة في بيان ان “لجنة الاستئناف في الهيأة التطبيعية، عقدت اجتماعا للنظر بالطعن الاستئنافي المُقدم من قبل رئيس الهيأة الإدارية لنادي الديوانية، حسين علي العنكوشي، على قرار لجنة الانضباط بمضاعفة الغرامة المالية السابقة وجعلها عشرة ملايين دينار، لكون لجنة الانضباط رأت أن المخالفة قد تم تكرارها”.

واضافت “بعد التدقيق والمداولة تم قبول الطعن الاستئنافي شكلا، على اعتبار انه قُدم ضمن المدة القانونية”.

وتابعت ان “لجنة الاستئناف بينت انه، وبعد التدقيق، وجدنا أن الطعن الاستئنافي بقرار لجنة الانضباط بمضاعفة الغرامة المفروضة، لا يمكن الطعن به استئنافا، وذلك استنادًا للمادة (128) الفقرة (4)، وعليه قررت اللجنة رد الطعن الاستئنافي المذكور قرارا قطعيا لا يجوز الطعن أو الاستئناف عليه لدى أية جهة عراقية”.

يذكر ان لجنة الاستئناف تألفت من: خالد إبراهيم عباس المهداوي رئيساً، وحيدر عزيز علوان نائبا للرئيس، وعضوية حيدر عزيز علوان ك ضياء سالم حافظ، وطارق عبد الحافظ يونس مقررا للجنة.

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