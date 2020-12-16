الكيان الصهيوني: مساران جدليان لمعالجة القلق الاستراتيجي والخوف من المستقبل

2020/12/16 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب /مزهر جبر الساعدي الكيان الصهيوني ومنذ اقامته على ارض فلسطين وتشريد اصحابها، في واحدة من ابشع الجرائم البشرية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا حتى في العصور الغابرة..لم يشعر بالاستقرار والامان بل بقلق الوجود وبالذات في عقول منظري استراتيجيته لتثبيت شرعية وجوده.حتى بعد اتفاقات اوسلو واقامة السلطة الفلسطينية في رام الله لم […]

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